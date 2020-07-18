Süper Lig'e çıkan ikinci ekip BB Erzurumspor oldu

2019-2020 Sezonu TFF 1. Lig 34. ve son hafta müsabakasında sahasında Cesar Grup Ümraniyespor’u 4-1 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hatayspor’dan sonra Süper Lig'e doğrudan çıkan ikinci takım oldu.

2019-2020 Sezonu TFF 1. Lig 34. ve son hafta müsabakasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Cesar Grup Ümraniyespor’u konuk etti. Haftaya 2. sırada giren mavi-beyazlı ekip, hata yapmadı ve sahadan 4-1 galip ayrılarak 1 yıllık aradan sonra yeniden Süper Lig'e döndü.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan BB Erzurumspor, Emrah Başsan ile 7. dakikada 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, Jugurtha Hamroun'un 30. dakikadaki penaltı golüyle skoru 2-0 yaptı. Kritik mücadelenin ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.

Konuk Cesar Grup Ümraniyespor, 56. dakikada Muhammed Gönülaçar ile farkı 1'e indirdi: 2-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, gol perdesini açan Emrah Başsan'ın 81. dakikadaki golüyle farkı yeniden 2'ye çıkardı ve Süper Lig'in kapısını ardına kadar araladı: 3-1

Kritik maçın skorunu ev sahibi ekipten Ibrahim Sissoko ilan etti: 4 - 1

Rakibini 4-1'lik skorla yenerek puanını 62'ye çıkaran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 1. Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlamadı ve Hatayspor'dan sonra Süper Lig'e doğrudan yükselen diğer ekip oldu.

Cesar Grup Ümraniyespor ise sezonu 44 puanla noktaladı.