Süper Lig derbiyle başlayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen ve bu sezon AKSA ile yapılan protokolle AKSA Süper Lig ve AKSA 1. Lig olarak anılan liglerin fikstür çekimi KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’ndagerçekleşti.
Kura çekimiyle birlikte 2021-2022 sezonunda oynanacak maçların programı da belli oldu. Yapılan açıklamada liglerin 17 Eylül 2021 tarihinde başlayacağı duyurulmuştu. Süper Ligin ilk maçı 16 Eylül Perşembe gecesi Doğan Türk Birliği ile Cihangir arasında Mete Adanır Stadında oynanacak. Sezonun ilk derbisi de ilk hafta Mağusa’da Mağusa Türk Gücü ile Yonpaş Dumlupınar arasında oynanacak.
Fikstür çekimi sonrasında Süper Ligde ilk hafta programı şöyle;
Mağusa Türk Gücü - Yonpaş Dumlupınar
Binatlı - Hamitköy
Küçük Kaymaklı - Baf Ülkü Yurdu
Doğan Türk Birliği - Cihangir
Gönyeli - Türk Ocağı
Yenicami - M A Yeşilova
Mesarya - Lefke
Girne Halk Evi – Göçmenköy
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