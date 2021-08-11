Süper Lig derbiyle başlayacak

Süper Ligin ilk maçı Doğan Türk Birliği ile Cihangir arasında Mete Adanır Stadında oynanacak. Sezonun ilk derbisi ise ilk haftadaki Mağusa derbisi olacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen ve bu sezon AKSA ile yapılan protokolle AKSA Süper Lig ve AKSA 1. Lig olarak anılan liglerin fikstür çekimi KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’ndagerçekleşti.

Kura çekimiyle birlikte 2021-2022 sezonunda oynanacak maçların programı da belli oldu. Yapılan açıklamada liglerin 17 Eylül 2021 tarihinde başlayacağı duyurulmuştu. Süper Ligin ilk maçı 16 Eylül Perşembe gecesi Doğan Türk Birliği ile Cihangir arasında Mete Adanır Stadında oynanacak. Sezonun ilk derbisi de ilk hafta Mağusa’da Mağusa Türk Gücü ile Yonpaş Dumlupınar arasında oynanacak.

Fikstür çekimi sonrasında Süper Ligde ilk hafta programı şöyle;

Mağusa Türk Gücü - Yonpaş Dumlupınar

Binatlı - Hamitköy

Küçük Kaymaklı - Baf Ülkü Yurdu

Doğan Türk Birliği - Cihangir

Gönyeli - Türk Ocağı

Yenicami - M A Yeşilova

Mesarya - Lefke

Girne Halk Evi – Göçmenköy

