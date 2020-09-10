Süper Lig'de yeni sezon perdesi açılıyor

Futbolseverlerin lig hasreti sona eriyor. Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 47 günlük aranın ardından yarın başlayacak

MedipolBaşakşehir'in şampiyonluğuyla 26 Temmuz 2020'de tamamlanan 2019-2020 sezonunun ardından Süper Lig'de, 63. sezonun perdesi Rize'de Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçıyla açılacak.

Türkiye'nin 14 ilinden 21 takım, 248 gün sürecek toplam 420 maçlık periyotta, transferlerle güçlendirdikleri kadrolarıyla belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak.

Süper Lig, geçen sezon küme düşmenin kaldırılması ve Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Fatih Karagümrük'ün yükselmesiyle yeni sezonda 21 takımla oynanacak.

14 İLDEN 21 TAKIM

Süper Lig'in 63. sezonunda 14 ilden, 21 takım mücadele edecek.

Yeni sezonda İstanbul'dan 6 takım (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ve MedipolBaşakşehir) yer alacak.

Ligde Ankara'dan MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği, Antalya'dan Antalyaspor ve Alanyaspor, Erzurum'dan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İzmir'den Göztepe, Kayseri'den Hes Kablo Kayserispor, Hatay'dan AtakaşHatayspor, Konya'dan İttifak Holding Konyaspor, Malatya'dan Yeni Malatyaspor, Gaziantep'ten Gaziantep FK, Rize'den Çaykur Rizespor, Denizli'den Yukatel Denizlispor, Sivas'tan Demir Grup Sivasspor, Trabzon'dan da Trabzonspor başarıyı hedefleyecek.

İLK YARI 24 OCAK'TA, SEZON 16 MAYIS'TA BİTECEK

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu yarın başlayıp 21. hafta maçlarıyla 24 Ocak 2021'de sona erecek.

Ligde ikinci devre 29 Ocak 2021'de oynanacak 22. hafta müsabakalarıyla başlayıp sezon 16 Mayıs'ta tamamlanacak.

SEZONUN İLK YARISI SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Süper Lig'de sezonun ilk yarısındaki müsabakalar seyircisiz oynanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sezonun ilk devresindeki karşılaşmalarda futbolseverler tribünde yer alamayacak.

İLK KEZ 21 TAKIMLA OYNANACAK

Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezon 21 takımla yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun geride kalan sezon küme düşmeyi kaldırmasıyla ligi düşme hattında tamamlayan MKE Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor ve Yeni Malatyaspor, yeni sezonda da ligde yer alacak.

Süper Lig'de geride kalan 62 sezonun 31'i 18 takımla, 20'si 16 ekiple, 4'ü 20 takımla, üçer tanesi 17 ve 19 ekiple, biri de 22 takımla oynanmıştı.

Ligde 21 takımın yer almasından dolayı her haftayı bir takım maç yapmadan (Bay) geçecek.

9 HAFTANIN MAÇLARI HAFTA İÇİNDE YAPILACAK

Süper Lig'de bu sezon 9 haftanın karşılaşmaları hafta içinde oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun planlamasına göre ligde 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içinde yapılacak.

GEÇEN SEZON PANDEMİ ARASI VERİLDİ

Süper Lig'e, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen sezon ara verildi.

Salgın sebebiyle lige, 21. haftadan ertelenen ve 17 Mart'ta oynanan Göztepe-Çaykur Rizespor maçının ardından yaklaşık 3 ay ara verilmek zorunda kalındı.

Süper Lig'e 86 günlük aranın ardından 12 Haziran'da 27. hafta maçlarıyla tekrar devam edilirken, sezon 26 Temmuz'da sona erdi.

4 TAKIM KÜME DÜŞECEK

Süper Lig'de 2020-2021 sezonun sonunda 4 takım küme düşecek.

Ligi 18, 19, 20 ve 21. sırada tamamlayacak 4 ekip, 2021-2022 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek.

TFF 1. Lig'den 3 ekibin yükselmesiyle Süper Lig, 2021-2022 sezonunda 20 takımla oynanacak.

5 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ HAKKI DEVAM EDECEK

Süper Lig'in yeni sezonunda takımlar, maçlarda 5 oyuncu değişikliği hakkına sahip olacak.

Geçen sezona verilen aranın ardından uygulamaya geçirilen 5 oyuncu değiştirme hakkı, yeni sezonda da devam edecek.

Oyuncu değişiklikleri, oyunu kesintiye uğratmamak adına devre arasındaki değişiklikler hariç müsabaka esnasında en fazla 3 defada yapılabilecek.

İLK BÜYÜK MAÇ İLK HAFTADA

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk büyük karşılaşması, ilk haftada Trabzonspor ile Beşiktaş arasında yapılacak.

Ligin ikinci haftasında son şampiyon MedipolBaşakşehir, Galatasaray'ı ağırlayacak.

Süper Lig'in üçüncü haftasında ise Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak. Beşinci haftada Trabzonspor-MedipolBaşakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Ligde 6. hafta Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasına sahne olacak. Dokuzuncu haftada ise Beşiktaş, MedipolBaşakşehir'i konuk edecek.

Onuncu haftada Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe-MedipolBaşakşehir müsabakası 14, Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması ise 15. haftada oynanacak.

Ligde 19. hafta ise Beşiktaş-Galatasaray derbisine sahne olacak.

İLK HAFTANIN PROGRAMI

Süper Lig'de yarın başlayacak 2020-2021 sezonunun ilk hafta maç programı şöyle:

BUGÜN

20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (ÇaykurDidi)

12 Eylül Cumartesi:

17.00 Sivasspor-Alanyaspor (Yeni 4 Eylül)

17.00 Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Göztepe-Yukatel Denizlispor (Gürsel Aksel)

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom)

13 Eylül Pazar:

17.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)

17.00 Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

14 Eylül Pazartesi:

20.00 Hatayspor-MedipolBaşakşehir (Kalyon)

