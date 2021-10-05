Süper Lig'de yaprak dökümü

Türkiye Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda 8 haftanın ardından 9 takım, teknik direktör değişikliğine gitti

Son yıllarda teknik direktör değişiminin çok yaşandığı Süper Lig'de, bu sezonda da 8 haftalık periyotta Kasımpaşa, YukatelKayserispor, Adana Demirspor, Göztepe, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, MedipolBaşakşehir, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor teknik heyetlerinde değişikliği tercih etti.

Altay, AtakaşHatayspor, Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep, GZT Giresunspor, İttifak Holding Konyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor ise sezona başladıkları çalıştırıcılarla devam ediyor.

Süper Lig'de ilk teknik direktör değişikliği Kasımpaşa'dan geldi, ilk haftanın ardından Şenol Can'la yollarını ayıran Kasımpaşa, bu koltuğa Cihat Arslan'ı getirdi. İkinci haftadan sonra Yalçın Koşukavak'la yollarını ayıran YukatelKayserispor, Hikmet Karaman'la devam ederken, üçüncü haftanın ardından Adana Demirspor Samet Aybaba, Göztepe Ünal Karaman ve Aytemiz Alanyaspor da Çağdaş Atan'la yollarını ayırdı.

Ligde 6. haftanın ardından Çaykur Rizespor Bülent Uygun'la, 8. haftadan sonra da MedipolBaşakşehir Aykut Kocaman'la, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor İrfan Buz ve Fraport TAV Antalyaspor da Ersun Yanal'la devam etmeme kararı aldı.

Adana Demirspor'da İtalyan VincenzoMontella, Göztepe'de Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro, Aytemiz Alanyaspor'da Bülent Korkmaz, Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu, MedipolBaşakşehir'de de Emre Belözoğlu göreve başladı.

İlk 8 haftanın ardından yabancı teknik direktör sayısı 4'e yükseldiği ligde Fenerbahçe'de Portekizli VitorPereira ve VavaCars Fatih Karagümrük'de İtalyan FrancescoFarioli'nin yanı sıra Göztepe ve Adana Demirspor da yoluna yabancı isimle devam ediyor.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor'un henüz yeni teknik direktörünü açıklamadı.



