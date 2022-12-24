banner875
banner885
Gençlerin kullandığı emojiler deşifre edildi
Gençlerin kullandığı emojiler deşifre edildi
33 0
İlk finalist Şahlan
İlk finalist Şahlan
13 0
 
Avrupa'da Noel ve yılbaşı, grevlerin gölgesinde geçecek
Avrupa'da Noel ve yılbaşı, grevlerin gölgesinde geçecek
7 0
Çıdan cinayetinin sebebi 'Kuşku' iddiası
Çıdan cinayetinin sebebi 'Kuşku' iddiası
15 0
Galatasaray, tur biletini tek golle aldı
Galatasaray, tur biletini tek golle aldı
10 0
Kercem attı, Koopspor kazandı
Kercem attı, Koopspor kazandı
25 0
2023 yılının burcunuza özel tüm etkileri
2023 yılının burcunuza özel tüm etkileri
565 0
banner878
banner887

Süper Lig'de ilk kez uygulandı... Toplamda 29 dakika oynandı

banner898

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından lig Ümraniyespor-Başakşehir ve Antalyaspor-Ankaragücü maçlarıyla dönerken, 2 maçta toplam 6 gol kaydedildi. Seyir zevki yüksek iki karşılaşmada bir detay da dikkati çekerken, TFF'nin yeni uygulamasının da hayata geçtiği görüldü. İşte detaylar...

banner825
Süper Lig'de ilk kez uygulandı... Toplamda 29 dakika oynandı
banner892

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda uygulanan ve ligimizde de uygulanacağı konuşulan topun oyunda kalma süresini uzatmak için kullanılacak yeni sistem, Süper Lig'de hayata geçti.

"İKİNCİ DEVRE UYGULAMAYA GEÇİYORUZ" DEMİŞTİ 

Geçtiğimiz günlerde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ligimizde bakıyorduk bir maç 10 dakika uzatılması gerekiyorsa 6 dakika uzatılıyordu. Biz de bu Dünya Kupası'ndaki uygulamayı görünce, 'VAR odasında AVAR'a bir görev verelim kronometreyi tutsun.' dedik. Hakem düdüğü çaldığı anda kronometre işlesin. Futbolcular çeşitli şekilde zaman geçiriyor. Ne kadar zaman geçirilirse geçilsin, 10 dakikaysa 10 dakika, 15 dakikaysa 15 dakika... Biliyorsunuz Dünya Kupası'nda 15 dakika uzatıldı. Bunu hemen ligin ikinci devresinde uygulamaya geçiriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ÜMRANİYE'DE 16 

ÜMRANİYE'DE 16 

Ümraniyespor- Başakşehir maçında toplam 16 dakika uzatma oynandı. İlk yarıda 9, ikinci yarıda 7 dakika uzatma verildi.

ANTALYA'DA 13 

ANTALYA'DA 13 

Antalyaspor- Ankaragücü karşılaşmasında ise 13 dakika uzatma oynandı. Maçın ilk yarısı 5, ikinci yarısı ise 8 dakika uzadı.

GOL 90+11... 

GOL 90+11... 

Hakemler verilen bu uzatma sürelerinin de fazlasını oynatırken, Ankaragücü'nün golü 90+11'de geldi. Bazı futbolseverler yeni uygulamadan memnun kalırken, bazıları eleştirdi.

banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.