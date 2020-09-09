Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu

2020-2021 Sezonu Süper Lig 1. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor-Beşiktaş maçında Ali Şansalan düdük çalacak

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 13 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.

Ligin 1. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

11 Eylül Cuma:

20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler

12 Eylül Cumartesi:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor: Ali Palabıyık

17.00 Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Göztepe-Yukatel Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Bahattin Şimşek

13 Eylül Pazar:

17.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker

17.00 Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği: Yasin Kol

14 Eylül Pazartesi:

20.00 Hatayspor-MedipolBaşakşehir: Mete Kalkavan

