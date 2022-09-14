Süper Lig'de haftanın açılış maçında düdük Abdülkadir Bitigen’de

Süper Lig'de 7. haftanın heyecanı Galatasaray-Konyaspor ve Hatayspor-Kayserispor maçlarıyla başlıyor.
Ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı:
16 Eylül Cuma
20.00 Galatasaray - Arabam.Com Konyaspor (Ali Samiyen Spor Kompleksi) Abdulkadir Bitigen
20.00 AtakaşHatayspor - YukatelKayserispor (Yeni Hatay Stadyumu) Çağdaş Altay
17 Eylül Cumartesi
17.00 HangiKrediÜmraniyespor - Kaşımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu) Suat Arslanboğa
20.00 İstanbulspor - Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat) Zorbay Küçük
20.00 Fravport Tav Antalyaspor - Adana Demirspor (CorendonAirlınes Park Antalya Stadı) Ali Palabıyık
18 Eylül Pazar
17.00 MedipolBaşakşehir - VavaCarsFatihkaragümrük (Başakşehir Fatih Terim Stadı) Bahattin Şimşek
17.00 Trabzonspor - Gaziantep FK (Şenol Güneş Spor Kompleksi) Mete Kalkavan
20.00 MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor (Eryaman Stadyumu) Sarper Barış Saka
20.00 Fenerbahçe - CorendonAlanyaspor (Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Kompleksi) Hüseyin Göçek
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