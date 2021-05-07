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Süper Lig'de dev randevu

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Süper Lig'in 40. haftasında lider Beşiktaş, bugün deplasmanda zirve takibini sürdüren Galatasaray ile karşı karşıya gelecek

Süper Lig'de dev randevu
Süper Lig'in 40. haftası dev bir maça sahne olacak. 81 puanla lider konumda bulunan Sergen Yalçın'lı Beşiktaş, 75 puanla 3. sırada yer alan Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a konuk olacak.
Ali Sami Yen Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Siyah-beyazlılar, ezeli rakibi karşısında kazanarak şampiyonluk düğümünü çözmek istiyor. Sarı-kırmızılılar ise zirve yolunda "tamam" ya da "devam" niteliğinde çıkacağı karşılaşmada, rakibiyle olan 6 puanlık farkı 3'e indirme fırsatını kaçırmak istemiyor.
Beşiktaş'ın derbiyi kazanması, Fenerbahçe'nin de MKE Ankaragücü deplasmanında puan kaybı yaşaması durumunda siyah-beyazlılar TT Arena'da şampiyonluğa uzanacak. Galatasaray'ın şampiyonluk şansını sürdürmesi için kazanmaktan başka çaresi yok.
Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray, başkentte Gençlerbirliği'ni 2-0 ile geçerken, Beşiktaş da 7-0'lık AtakaşHatayspor galibiyetiyle derbi öncesi haftayı kaypısız kapattı.
YALÇIN-TERİM REKABETİNDE EŞİTLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bugüne kadar 5 kez karşılaştı. Bu maçlarda iki teknik adam birer kez kazanan taraf olurken, 3 maç berabere sona erdi.
Fatih Terim ile Sergen Yalçın, derbide üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Geçen sezon Türk Telekom Stadyumu’ndaki Galatasaray - Beşiktaş derbisi 0-0 sona ermişti. Ligin ilk yarısında Vodafone Park'taki derbiyi ise siyah-beyazlılar 2-0 kazandı.
KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR
Galatasaray'da Arda Turan ve Etebo sarı kart sınırında bulunuyor. Koronavirüs testi pozitif çıkan Etebo'nun karantina süresinden dolayı kadroda yer alması beklenmiyor.
Beşiktaş'ta ise Dorukhan Toköz, AdemLjajic, CyleLarin ve AtibaHutchinson mücadelede sarı kart görmeleri halinde 41. haftada oynanacak Fatih Karagümrük mücadelesinde forma giyemeyecek.
ABOUBAKAR VE N'KOUDOU DA YOK
Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Hasic, Oğuzhan, Cenk, Aboubakar ve N'Koudou derbide forma giyemeyecek.
 
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