Süper Lig'de alt taraf cadı kazanı

AKSA SÜPER LİG 14. HAFTA PANORAMASIAksa Süper Ligde ilk devrenin son haftasına girilirken 14. Hafta maçları sonucunda üst tarafta iki takım zirve yarışında soluksuz mücadeleye devam ederken, alt taraf ise adeta cadı kazanına döndü.Zirvede olan Cihangir ile Mağusa Türk Gücü çıktıkları zorlu deplasman maçlarını kazanarak soluk soluğa yarışlarına devam ettiler. Zirve takipçisi Y. Dumlupınar ise evinde M.Karşıyaka ile berabere kalarak zirveden biraz daha uzaklaşmış oldu.Ligin 14. Haftasında alt sıraların en karlısı Yeniboğaziçi oldu. Zira birebir rakibi K.Kaymaklı’yı evinde mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı ve haftalar sonra dipten bir basamak yukarı sıçradı. Ligde 8. Sıradaki M.Karşıyaka’dan itibaren 13. sıradaki Mesarya takımına kadar sadece 6 puan fark olması play-out hattındaki tehlikeyi gözler önüne seriyor.14. haftada Mesarya – Doğan T. Birliği maçında Doğan T. Birliği’nin maç verakasına yazmadığı oyuncu Arda’yı oynatmış olması ise haftaya damga vurdu.Bu hafta oynanan 8 maçın 5 tanesini deplasman takımları kazanırken, 1 maçı ev sahibi takım kazandı. İki maç ise beraberlikle sonuçlandı.Oynanan tüm maçlarda gol olurken, kale ağları bu hafta 35 kez havalanarak maç başına 4,5 gol ortalamasına ulaşıldı.Gol krallığı yarışında Cihangir’den Muhittin Tümbül attığı bir golle 18 gole ulaşarak açık arak zirvede yer alırken, MTG’den Doukara attığı golle gol sayısını 12 yaparak takım arkadaşı Dinopeter ile 2.ligi paylaştılar.Bu hafta Gençlik Gücü’nden İbrahim Köse, Göçmenköy’den İbrahim Çıdamlı ve Yeniboğaziçi’nden Fevzi Gökova ikişer gol atarak takımlarının galibiyetlerinde önemli paya sahip oldular.14. haftada 23 sarı kart ve 3 kırmızı kart çıkarken, Lefke – C. B Gençlik Gücü maçı kart gösterilmeden tamamlandı.China Bazaar Gençlik Gücü zorlu Karadağ deplasmanında oldukça başarılı bir futbol sergileyerek maçı farklı kazanarak kötü gidişini sonlandıran önemli bir galibiyet aldıK.Kaymaklı deplasmanında çok önemli bir galibiyet alan Yeniboğaziçi takımının defansına son 3 haftadır adapte edilen genç futbolcu Fevzi Gökova bu hafta defanstan çıkarak attığı 2 golle takımının galibiyetinde büyük paya sahip olarak haftanın futbolcusu olmayı hak etti.Lider Cihangir, konuk olduğu ligin dibindeki Türk Ocağı karşısında ilk devreyi 1 – 0 geride tamamlarken, teknik direktör Toygar Davulcu ikinci devre başında ve ilerleyen dakikalarda yaptığı değişikliklerle sahadan farklı galibiyetle ayrılmayı başardı.Lefkoşa derbisinde karşı karşıya gelen Çetinkaya – Yenicami maçının orta hakemliğini yapan Turgay Misk, pozisyonlara yakınlığı, çaldığı doğru düdükler ve yardımcılarıyla uyum içerisinde bir maç geçirerek haftanın hakemi olduUfuk (MTG) Meye (Cihangir) Eray(Y.Boğaziçi) İbrahim (C. B Gençlik Gücü)Ersoy (Yeniboğaziçi) Mustafa Salık (MTG) Mikail (Cihangir) Rifat(GG) Yusuf (MTG) Reşit (Göçmenköy) Abu Dumbutya(GG) ) Şenol (MTG) Ramadan (Yeniboğaziçi) Orgill (DTB) Turgut (YB)Türk Ocağı-Cihangir: 1 – 4Çetinkaya-Yenicami: 2 – 2Lefke-ChinaB.G.Gücü: 0 – 3Y.Dumlupınar-M.Karşıyaka: 2 – 2K.Kaymaklı-Yeniboğaziçi: 3 – 4Göçmenköy-PeraL.G.Birliği: 3 – 1Mesarya-Doğan T.Birliği: 0 – 6A.Yeşilova-MağusaT.Gücü: 0 – 2Doğan T. B – GöçmenköyY. Dumlupınar – ÇetinkayaC. B Gençlik Gücü – Türk OcağıP. L. Gençler Birliği – A. YeşilovaMağusa T. G – YenicamiYeniboğaziçi – MesaryaCihangir – K.KaymaklıM. Karşıyaka – Lefke