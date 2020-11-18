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Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı

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Süper Lig'de 9. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 21 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan Beşiktaş -MedipolBaşakşehir mücadelesini Ümit Öztürk yönetecek

Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı
TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'in 9'uncu hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şöyle:
21 Kasım Cumartesi
Fatih Karagümrük - Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek
Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
YukatelDenizlispor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
Beşiktaş -MedipolBaşakşehir: Ümit Öztürk
22 Kasım Pazar
AtakaşHatayspor -Çaykur Rizespor: Halis Özkahya
Göztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa: Yasin Kol
Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar
Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya
23 Kasım Pazartesi
Galatasaray -Hes Kablo Kayserispor: Turgut Doman
 
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