Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 9. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 21 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan Beşiktaş -MedipolBaşakşehir mücadelesini Ümit Öztürk yönetecek

TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'in 9'uncu hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şöyle:

21 Kasım Cumartesi

Fatih Karagümrük - Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek

Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

YukatelDenizlispor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

Beşiktaş -MedipolBaşakşehir: Ümit Öztürk

22 Kasım Pazar

AtakaşHatayspor -Çaykur Rizespor: Halis Özkahya

Göztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa: Yasin Kol

Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar

Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya

23 Kasım Pazartesi

Galatasaray -Hes Kablo Kayserispor: Turgut Doman

