Süper Lig'de 74 günlük hasret sona eriyor

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu, bugün yapılacak Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçıyla başlayacak. 12 ilden 19 takımın mücadele edeceği ve 1 Haziran 2025'te bitecek sezonda toplam 342 müsabaka yapılacak

Futbolseverlerin lig hasreti sona eriyor. Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu, 74 günlük aranın ardından bugün başlayacak.

Galatasaray'ın şampiyonluğuyla 26 Mayıs'ta sona eren Süper Lig'de 67. sezon bugün yapılacak Galatasaray-Atakaş Hatayspor maçıyla başlayacak.

Toplam 38 hafta üzerinden oynanacak ve her hafta bir ekibin bay geçeceği ligin ilk yarısı, 20 Aralık'ta başlayacak 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarısı 3 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla açılacak ligde sezon 1 Haziran 2025'te sona erecek. Bu sezon ligin ilk yarısı 17, ikinci yarısı ise 21 hafta oynanacak.

Türkiye'nin 12 ilinden 19 takım, 2024-2025 sezonunda toplam 342 maçlık periyotta belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak.

Sezon sonunda puan tablosunun en altında bulunan 4 takım, Trendyol 1. Lig'e düşecek.

12 İLDEN 20 TAKIM

Süper Lig'in 67. sezonunda 12 il, 19 takımla temsil edilecek.

Yeni sezonda İstanbul'dan 6 takım (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir, Kasımpaşa ve İkas Eyüpspor) yer alacak.

Ligde Antalya'dan Antalyaspor ve Corendon Alanyaspor, Adana'dan Adana Demirspor, Hatay'dan Atakaş Hatayspor, Sivas'tan Sivasspor, Gaziantep'ten Gaziantep FK, Konya'dan TÜMOSAN Konyaspor, Rize'den Çaykur Rizespor, Trabzon'dan Trabzonspor, Kayseri'den Bellona Kayserispor, Samsun'dan Samsunspor, İzmir'den Göztepe ve Muğla'dan da Sipay Bodrum FK mücadele edecek.

İLK BÜYÜK MAÇ 5. HAFTADA

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk büyük maçı Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 5. haftada oynanacak.

Ligde ilk derbi ise 6. haftada Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yapılacak.

Süper Lig'de 10. hafta Galatasaray-Beşiktaş, 11. hafta Trabzonspor-Fenerbahçe, 15. hafta Beşiktaş-Fenerbahçe ve 16. hafta Galatasaray-Trabzonspor maçlarına sahne olacak.

YABANCI OYUNCU KURALI

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu için yabancı oyuncu kuralında değişikliğe gidildi.

Trendyol Süper Lig'de kulüplerin A Takım kadrolarında 14 yabancı, maç kadrosunda ise 12 yabancı futbolcu yer alabilecek. Sahada 11 yabancı futbolcu bulunabilecek.

Trendyol Süper Lig'de, A Takım listesindeki futbolcu sayısı 26'dan 28'e çıkarılırken, Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğu olmayan 14 futbolcunun A Takım listesine yazılabilmesine imkan sağlandı. Müsabaka isim listesine bu futbolculardan 12'sinin yazılabilmesi uygulamasına devam edilmesi kararlaştırıldı.

Transfer dönemleri

Futbolda, 24 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 13 Eylül'de sona erecek.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayıp 11 Şubat 2025'te tamamlanacak.

