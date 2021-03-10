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Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu

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Süper Lig'in 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Başakşehir ile Beşiktaş arasında yapılacak maçı Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
12 Mart Cuma:
18.00 MedipolBaşakşehir-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
13 Mart Cumartesi:
12.30 Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
15.00 Çaykur Rizespor-AtakaşHatayspor: Suat Arslanboğa
15.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Sarper Barış Saka
18.00 Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray: Halis Özkahya
14 Mart Pazar:
12.30 MKE Ankaragücü-Göztepe: Hüseyin Göçek
15.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık
15.00 Gaziantep-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan
18.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen
15 Mart Pazartesi:                  
18.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
12 Mart Cuma:
18.00 MedipolBaşakşehir-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
13 Mart Cumartesi:
12.30 Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
15.00 Çaykur Rizespor-AtakaşHatayspor: Suat Arslanboğa
15.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Sarper Barış Saka
18.00 Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray: Halis Özkahya
14 Mart Pazar:
12.30 MKE Ankaragücü-Göztepe: Hüseyin Göçek
15.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık
15.00 Gaziantep-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan
18.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen
15 Mart Pazartesi:                  
18.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan
 
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