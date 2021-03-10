Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Başakşehir ile Beşiktaş arasında yapılacak maçı Cüneyt Çakır yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

12 Mart Cuma:

18.00 MedipolBaşakşehir-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

13 Mart Cumartesi:

12.30 Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

15.00 Çaykur Rizespor-AtakaşHatayspor: Suat Arslanboğa

15.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Sarper Barış Saka

18.00 Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray: Halis Özkahya

14 Mart Pazar:

12.30 MKE Ankaragücü-Göztepe: Hüseyin Göçek

15.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık

15.00 Gaziantep-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan

18.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen

15 Mart Pazartesi:

18.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

12 Mart Cuma:

18.00 MedipolBaşakşehir-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

13 Mart Cumartesi:

12.30 Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

15.00 Çaykur Rizespor-AtakaşHatayspor: Suat Arslanboğa

15.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Sarper Barış Saka

18.00 Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray: Halis Özkahya

14 Mart Pazar:

12.30 MKE Ankaragücü-Göztepe: Hüseyin Göçek

15.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık

15.00 Gaziantep-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan

18.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen

15 Mart Pazartesi:

18.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan

