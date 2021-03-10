Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
12 Mart Cuma:
18.00 MedipolBaşakşehir-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
13 Mart Cumartesi:
12.30 Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
15.00 Çaykur Rizespor-AtakaşHatayspor: Suat Arslanboğa
15.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Sarper Barış Saka
18.00 Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray: Halis Özkahya
14 Mart Pazar:
12.30 MKE Ankaragücü-Göztepe: Hüseyin Göçek
15.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık
15.00 Gaziantep-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan
18.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen
15 Mart Pazartesi:
18.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
12 Mart Cuma:
18.00 MedipolBaşakşehir-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
13 Mart Cumartesi:
12.30 Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
15.00 Çaykur Rizespor-AtakaşHatayspor: Suat Arslanboğa
15.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Sarper Barış Saka
18.00 Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray: Halis Özkahya
14 Mart Pazar:
12.30 MKE Ankaragücü-Göztepe: Hüseyin Göçek
15.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık
15.00 Gaziantep-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan
18.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen
15 Mart Pazartesi:
18.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan
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