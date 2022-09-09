Süper Lig'de 238 transfer yapıldı

Türkiye futbolunda 17 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi sona erdi. Süper Lig kulüpleri, 238 oyuncuyu renklerine bağladı. Transferin en hareketli kulüpleri 20'şer oyuncuya imza attıran Giresunspor, Adana Demirspor ve MKE Ankaragücü oldu

Kulüp Sayı Adana Demirspor 11 MKE Ankaragücü 11 Galatasaray 10 Alanyaspor 10 Fatih Karagümrük 9 Fenerbahçe 9 Ümraniyespor 9 Giresunspor 8 Başakşehir 7 Beşiktaş 7 Trabzonspor 7 Konyaspor 6 Sivasspor 6 İstanbulspor 6 Hatayspor 6 Gaziantep FK 5 Kasımpaşa 5 Antalyaspor 3

Spor Toto Süper Lig ekipleri yurt içinden 100, yurt dışından ise 138 oyuncuyu kadrosuna kazandırdı. En çok transferi 20'şer oyuncuyla BitexenGiresunspor, Adana Demirspor ve MKE Ankaragücü yaptı.6 yeni isimle sözleşme imzalayan CorendonAlanyaspor ve İstanbulspor ise en az futbolcuyu transfer eden takımlar oldu.Şampiyonluk yaşayan kulüplerden Galatasaray 13, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş 12, MedipolBaşakşehir 9 oyuncuyu renklerine bağladı.Süper Lig ulüplerinin transfer ettiği yabancı oyuncu sayıları ise şöyle:18 Süper Lig ekibinin kadrosuna kattığı 238 transferin yaş ortalaması 26 olarak gerçekleşti. Transferde en genç yaş ortalamasını 24,8 ile CorendonAlanyaspor tutturdu.Fraport TAV Antalyaspor ise 28,42'lik yaş ortalamasıyla en tecrübeli oyuncuları tercih eden takım olarak dikkati çekti.Bu arada transferin en yaşlı oyuncusu, 37 yıl 6 ay 25 gün ile Hangi Kredi Ümraniyespor'un kalecisi Serkan Kırıntılı oldu.Adana Demirspor'un Gürcistan'ın Telavi takımından aldığı GiorgiKhabuliani de 18 yıl 5 ay 14 gün ile en genç transfer olarak kayıtlara geçti.