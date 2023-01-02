Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
BUGÜN
17.00 HangiKrediÜmraniyespor-AtakaşHatayspor: Hüseyin Göçek
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: Kadir Sağlam
4 OCAK ÇARŞAMBA:
17.00 Kasımpaşa-CorendonAlanyaspor: Yasin Kol
17.00 YukatelKayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa
20.00 Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk
20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük
5 OCAK PERŞEMBE:
17.00 Gaziantep FK-MedipolBaşakşehir: Abdulkadir Bitigen
20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor: Mete Kalkavan
20.00 Trabzonspor-BitexenGiresunspor: Ali Palabıyık
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