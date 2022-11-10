Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Ligde 29 puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe , sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Beşiktaş derbisini kazanarak ligde büyük bir moral bulan ve zirve mücadelesi veren Galatasaray , haftanın zorlu karşılaşmasına çıkıyor. Sarı kırmızılılar, deplasmanda Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir'e konuk olacak.
SÜPER LİG'DE 14. HAFTA MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER:
11 Kasım Cuma
19:00 Alanyaspor - Adana Demirspor (Çağdaş Altay)
190:00 Ankaragücü - Trabzonspor (Mete Kalkavan)
12 Kasım Cumartesi
13:30 Sivasspor - Ümraniyespor (Yaşar Kemal Uğurlu)
16:00 Fenerbahçe - Giresunspor (Arda Kardeşler)
19:00 Başakşehir - Galatasaray (Atilla Karaoğlan)
13 Kasım Pazar
13:30 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK (Mustafa Kürşad Filiz)
16:00 İstanbulspor - Hatayspor (Mert Güzenge)
16:00 Kayserispor - Konayspor (Kadir Sağlam)
19:00 Beşiktaş - Aantalyaspor (Bahattin Şimşek)
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