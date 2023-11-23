Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
25 Kasım Cumartesi:
12.30 İstanbulspor-AtakaşHatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu
15.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
15.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: Direnç Tonusluoğlu
18.00 Galatasaray-CorendonAlanyaspor: Ali Şansalan
26 Kasım Pazar:
12.30 MondihomeKayserispor-Yukatel Adana Demirspor: Kadir Sağlam
15.00 Bitexen Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Turgut Doman
15.00 YılportSamsunspor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
18.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
27 Kasım Pazartesi:
19.00 RAMS Başakşehir-Siltaş Yapı Pendikspor: Cihan Aydın
19.00 EMS Yapı Sivasspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
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