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Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı

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Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
 
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
25 Kasım Cumartesi:
12.30 İstanbulspor-AtakaşHatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu
15.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
15.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: Direnç Tonusluoğlu
18.00 Galatasaray-CorendonAlanyaspor: Ali Şansalan
26 Kasım Pazar:
12.30 MondihomeKayserispor-Yukatel Adana Demirspor: Kadir Sağlam
15.00 Bitexen Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Turgut Doman
15.00 YılportSamsunspor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
18.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
27 Kasım Pazartesi:
19.00 RAMS Başakşehir-Siltaş Yapı Pendikspor: Cihan Aydın
19.00 EMS Yapı Sivasspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
 
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