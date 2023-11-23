Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

25 Kasım Cumartesi:

12.30 İstanbulspor-AtakaşHatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu

15.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

15.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: Direnç Tonusluoğlu

18.00 Galatasaray-CorendonAlanyaspor: Ali Şansalan

26 Kasım Pazar:

12.30 MondihomeKayserispor-Yukatel Adana Demirspor: Kadir Sağlam

15.00 Bitexen Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Turgut Doman

15.00 YılportSamsunspor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

18.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

27 Kasım Pazartesi:

19.00 RAMS Başakşehir-Siltaş Yapı Pendikspor: Cihan Aydın

19.00 EMS Yapı Sivasspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

