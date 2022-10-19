Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Yapay Zekayla Geliştirilmiş Dijital Atama yöntemiyle Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belirlendi" ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe - Başakşehir : Zorbay Küçük
Trabzonspor - Sivasspor : AbdulkadirBitigen
Galatasaray - Alanyaspor : Ali Palabıyık
Hatayspor - Beşiktaş : Kadir Sağlam
Antalyaspor - İstanbulspor : Ümit Öztürk
Ümraniyespor - Karagümrük : MertGüzenge
Kasımpaşa - Kayserispor : Mustafa Kürşad Filiz
Adana Demirspor - Konyaspor : Hüseyin Göçek
Giresunspor - Ankaragücü : SuatArslanboğa
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