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Süper Lig, Avrupa'da zirvede

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Süper Lig, teknik direktör değiştirmede Avrupa liglerinin zirvesinde yer alıyor

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Süper Lig, Avrupa'da zirvede
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Süper Lig’de sezonun bitimine 11 hafta kala kulüpler, 27 kez teknik direktör değişikliğine gitti.
Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, AtakaşHatayspor ve Demir Grup Sivasspor sezon başından beri aynı teknik heyetle yoluna devam ederken diğer 15 kulüpte antrenörler kalıcı olmadı.
Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gençlerbirliği ve Hes Kablo Kayserispor sezon içinde 3’er kez teknik adam değişikliği yaşandı.
Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor, MKE Ankaragücü ve İttifak Holding Konyaspor'da 2’şer defa antrenör değişikliğine gidildi.
Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor, MedipolBaşakşehir, Gaziantep, Trabzonspor, Fraport Tav Antalyaspor ve Göztepe de sezon başında yola çıktıkları teknik direktörlerle yollarını ayırdı.
5 BÜYÜK LİGDE TOPLAM 33 KEZ TEKNİK HEYET DEĞİŞTİ
Süper Lig’de yapılan 27 teknik adam değişikliğine karşın Avrupa’nın 5 büyük ligi olan İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa’da (Ligue 1) toplam 33 kez teknik direktör değişikliği yapıldı.
İngiltere’de sadece 3 takımda teknik ekip değişikliği yaşanırken, İspanya’da 5, İtalya’da 6 ekip sezon içinde hoca değişikliğine başvurdu.
Almanya’da 6 takım toplamda 9 kez antrenörleriyle vedalaştı.
Fransa’da ise 8 kulüpte toplam 10 kez teknik direktör değişti.
AVRUPA’NIN İLK 20 ÜLKESİ ARASINDA SÜPER LİG İLK SIRADA
UEFA ülke puanı klasmanındaki ilk 20 ülke içinde teknik direktör değiştirme sayısında Süper Lig’i geçen ülke bulunmuyor.
Sırbistan, 22 değişiklikle Süper Lig’in en yakın takipçisi konumunda.
Üçüncü sırada ise 16 değişiklikle Kıbrıs Rum Kesimi yer alıyor.
İlk 20 içindeki 12 ülkede teknik adam değişiklik sayısı tek haneli sayılarda seyrediyor.
UEFA ülke puanı klasmanına göre ilk 20 ülkedeki teknik direktör değişiklik sayıları şöyle:
TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİKLERİ
ÜLKELER TAKIM SAYISI TEKNİK ADAM SAYISI
Türkiye 15 27
Sırbistan 15 22
Güney Kıbrıs 10 16
Portekiz 9 12
Yunanistan  9 11
Belçika  10 11
Hırvatistan 8 10
Fransa  8 10
Almanya  6 9
Çekya 7 7
Hollanda  7 7
İskoçya 6 6
Rusya  6 6
İtalya 6 6
İspanya 5 5
Danimarka 4 4
Avusturya 4 4
Ukrayna  3 3
İngiltere 3 3
İsviçre 2 2
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