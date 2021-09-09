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Süper Kupa’nın hakemleri belli oldu

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Süper Kupa’nın hakemleri belli oldu
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Süper Kupa karşılaşmasında hakemler belli oldu.
KTFF kurucu başkanı Ahmed Sami Topcan’ın 100.yaşı anısına Ahmed Sami Topcan Süper Kupası adıyla oynanacak olan maçın orta hakemliğini Evren Karademir yapacak.
Karşılaşmada Karademir’in yardımcılıklarını Hakan Gök ve Olgun Canik yaparken, dördüncü hakem Utku Hamamcıoğlu olacak.
Karşılaşma yarın (10 Eylül 2021 Cuma) saat 19.00’da Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı’nda Mağusa Türk Gücü ile Yenicami arasında oynanacak.
 
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