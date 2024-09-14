Süper Kupa yine MTG’nin

Son lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü ile son kupa şampiyonu Göçmenköy’ü karşı karşıya geldiği Özer Komando Süper Kupası rakibini 2 -1 mağlup eden Mağusa Türk Gücü’nün oldu



Lefkoşa Atatürk Stadı’nda son lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü ile son kupa şampiyonu Göçmenköy’ü karşı karşıya getiren karşılaşma saat 18.30’da başladı.

Karşılaşmayı Osman Özpaşa, Yusuf Atlar, Abdülkadir Karadağ ve Hüseyin Eyyüpler hakem dörtlüsü yönetti.

Her iki kulübün taraftarının da ilgi gösterdiği karşılaşmada zaman zaman esen kuvvetli rüzgar etkili oldu.



Karşılaşmaya daha atak başlayan Mağusa Türk Gücü rüzgarla birlikte yüklendiği Göçmenköy kalesine ilk devrede iki gol buldu. MTG takımı 14. dakikada Şenol Şoför ile 1 – 0 öne geçerken, 29. dakikada ise Orkhan Aghazada’nın ayağından bulduğu golle ilk devreyi 2 – 0 önde bitirdi.



İkinci devrede Göçmenköy takımı gol ve goller bulmak için daha atak oyuna başladı. Ancak gol pozisyonu üretmekte zorlandı.

76. dakikada Göçmenköy atağında Arda Karacan kaleci Ufuk’la karşı karşıya kaldığı anda vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

86. dakikada orta alanda Göçmenköy takımının kaptığı topla hareketlenen Debuto MTG ceza sahasına yaklaşarak yaklaşık 25 metreden şutunda topu köşeden ağlara göndererek skoru 2 – 1 yaptı.

Geriye kalan dakikalarda Göçmenköy’ün beraberlik çabası gol getirmeyince maç MTG 2 – Göçmenköy 1 şeklinde tamamlandı.



Bu sonuçla MTG takımı geçtiğimiz sezonun ardından bu sezon da Süper Kupa’nın sahibi olarak kupayı 5. Kez müzesine götürdü.

Karşılaşma sonunda MTG’ye şampiyonluk kupasını maçı takip eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Üstel verdi.



Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Özer Komando Süper Kupası bu akşam sahibini bulacak.Lefkoşa Atatürk Stadı’nda son lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü ile son kupa şampiyonu Göçmenköy’ü karşı karşıya getiren karşılaşma saat 18.30’da başladı.Karşılaşmayı Osman Özpaşa, Yusuf Atlar, Abdülkadir Karadağ ve Hüseyin Eyyüpler hakem dörtlüsü yönetti.Her iki kulübün taraftarının da ilgi gösterdiği karşılaşmada zaman zaman esen kuvvetli rüzgar etkili oldu.Karşılaşmaya daha atak başlayan Mağusa Türk Gücü rüzgarla birlikte yüklendiği Göçmenköy kalesine ilk devrede iki gol buldu. MTG takımı 14. dakikada Şenol Şoför ile 1 – 0 öne geçerken, 29. dakikada ise Orkhan Aghazada’nın ayağından bulduğu golle ilk devreyi 2 – 0 önde bitirdi. İkinci devrede Göçmenköy takımı gol ve goller bulmak için daha atak oyuna başladı. Ancak gol pozisyonu üretmekte zorlandı.76. dakikada Göçmenköy atağında Arda Karacan kaleci Ufuk’la karşı karşıya kaldığı anda vuruşunda kaleci gole izin vermedi.86. dakikada orta alanda Göçmenköy takımının kaptığı topla hareketlenen Debuto MTG ceza sahasına yaklaşarak yaklaşık 25 metreden şutunda topu köşeden ağlara göndererek skoru 2 – 1 yaptı.Geriye kalan dakikalarda Göçmenköy’ün beraberlik çabası gol getirmeyince maç MTG 2 – Göçmenköy 1 şeklinde tamamlandı.Bu sonuçla MTG takımı geçtiğimiz sezonun ardından bu sezon da Süper Kupa’nın sahibi olarak kupayı 5. Kez müzesine götürdü.Karşılaşma sonunda MTG’ye şampiyonluk kupasını maçı takip eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Üstel verdi.