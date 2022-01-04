Süper Kupa sahibini buluyor

2020-2021 sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor, Turkcell Süper Kupa maçını Katar'da oynayacak. Daha önce oynadığı 5 finalin sadece 1 tanesinde kupayı müzesine götüren Kara Kartal, Antalyaspor'u devirip 2. zaferini yaşamak istiyor. Tarihinde ilk kez Süper Kupa'da sahaya çıkacak olan Akdeniz ekibi ise güçlü rakibi karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.
Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası finallerine de ev sahipliği yapacak Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Antalyaspor Süper Kupa maçı bu akşam saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma ATV'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.
Beşiktaş - Antalyaspor muhtemel 11'ler:
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef, Atiba, Pjanic, Kenan Karaman, Larin, Batshuayi
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudryashov, Güray Vural, Poli, Hakan, Amilton, Ghacha, Doğukan Sinik, Mukairu
Beşiktaş-Antalyaspor maçının hakem kadrosu
Beşiktaş-Antalyaspor Süper Kupa maçını Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Candaş Elbil yapacak. Müsabakada 4. hakem ise Atilla Karaoğlan olacak. Erkan Özdamar VAR, Özgüç Türkalp ve Erdinç Sezertam AVAR görevi üstlenecek.
Önder Karaveli'nin gözü Süper Kupa'da
Süper Kupa, iki takımın teknik direktörü için de ayrı bir önem taşıyor. Ligde ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından Sergen Yalçın'ın görevden alınmasıyla teknik direktörlüğe getirilen Önder Karaveli, kariyerinde ilk kez A takım seviyesinde bir kupa kazanma şansı yakalamış durumda. Beşiktaş'ın başında çıktığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik 1 de yenilgi alan Karaveli'nin Süper Kupa'yı kazanması halinde takımın başında sezon sonuna kadar görev alması bekleniyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.