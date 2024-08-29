Süper Kupa Özer Komando adına oynanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu, Süper Kupa karşılaşmasının Kıbrıs Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olan ve 2022 yılında hayatını kaybeden Özer Komando adı ile oynanacağını açıkladı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu Hasan Sertoğlu başkanlığında toplandı.

Alınan kararlar şöyle;

1) 13 Eylül 2024 Cuma akşamı Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Mağusa Türk Gücü ile Göçmenköy İYSK arasında oynanacak Süper Kupa’nın “Özer Komando Süper Kupa” ismiyle oynanmasına

2) 2024-2025 Futbol Sezonu Kıbrıs Kupası İsim Sponsorluğu için ihaleye çıkılmasına ve 11 Eylül 2024 Çarşamba günü mesai bitimine kadar kapalı zarf usulüne göre teklif kabul edilmesine karar verdi.