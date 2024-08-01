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Süper Kupa'nın hakemi belli oldu

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Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

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Süper Kupa'nın hakemi belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te başlayacak müsabakada hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı, yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç'in yapacağı belirtildi.
Müsabakanın dördüncü hakeminin ise Mehmet Türkmen olacağı aktarıldı.
 
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