Süper Kupa MTG’nin

Süper Lig ve Federasyon Kupası şampiyonu Mağusa Türk Gücü ile Kupa finalisti Doğan Türk Birliği’nin mücadele ettiği Osman Uçaner Süper Kupası’nın sahibi maçı 2-0 kazanan MTG oldu

Stad: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Engin Akkagün, Sertan Alkın

MTG: Ufuk, Emre Kuvvetlişahin, Mehmet Gürlü, Ünal Kaya, Bünyamin Ayaz, Uğur Gök, Mustafa Salk, Arif Uysal, Eray Vudalı, Şenol Şoför, Micheal Pote.

DTB: Ozan, Ahmet, Emin, Salih, Farouk, Mustafa, Selim, Aydın, Ali, Tansel, Halil.

Goller: Dk.60 Pote, Dk. 65 Arif (MTG)



Necati Külahlılar

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Osman Uçaner Süper Kupa mücadelesinde Mağusa Türk Gücü ile Doğan Türk Birliği arasındaki maçın galibi 2-0’lık skorla Mağusa Türk Gücü oldu ve Süper Kupa’yı müzesine götürdü.

Karşılaşmanın ilk devresinde iki takım kontrollü futbolu seçerek birbirlerine pozisyon vermemeye çalıştılar.

İlk devrenin en önemli pozisyonunu 45. dakikada hızlı gelişen Doğan Türk Birliği atağında sol kanatta topla buluşan Salih hızla MTG ceza alanına girerek kaleciyle çapraz pozisyonda karşı karşıya kaldığı anda pas vermek yerine şutunu attı ancak kaleci Ufuk gole izin vermedi.

İkinci devreye iyi başlayan takım Mağusa Türk Gücü oldu.

Dk.60 Mağusa Türk Gücü’nün sağ kanattan gelişen atağında Arif Uysal topla birlikte karşısındaki Doğan futbolcusundan sıyrılarak ceza sahasına girerek son çizgiden topu ortaya kesti. Gelen topa Pote güzel bir vuruş yaparak topu ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı.

Dk. 65 Doğan Türk Birliği’nin beraberlik için öne çıktığı dakikada MTG defansından uzun topla ileri uçta topla buluşan Şenol bekletmeden topu Arif’e bıraktı. Arif’te Doğan Türk Birliği ceza sahası önünde güzel bir vuruşla topu plaseyle sol köşeden ağlara göndererek skoru 2- 0 yaptı.

Geriye kalan dakikalarda Doğan Türk Birliği takımının çabaları gol getirmeyince maç Mağusa Türk Gücü 2 – Doğan Türk Birliği 0 olarak tamamlandı.

Bu sonuçla Mağusa Türk Gücü Osman Uçaner Süper Kupası’nı müzesine götürdü.

Maç sonunda Başbakan Ünal Üstel, Federasyon Başkanı Hasan Sertoğlu ve merhum Osman Uçaner’in aile takımlara madalya ve kupasını takdim etti.

