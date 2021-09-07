Süper Kupa maçında statlara giriş şartları belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Ahmed Sami Topcan Süper Kupası ile ilgili olarak stada giriş konusunda açıklama yaptı.

Açıklama şöyle;

"Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Ahmed Sami Topcan Süper Kupası maçında stada giriş aşağıdaki şartlarla gerçekleşecektir.

10 Eylül 2021 Cuma günü saat 19.00’da Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanacak olan Mağusa Türk Gücü - Yenicami karşılaşmasını tribünde izleyecek kişilerin stada girişlerinin tümü “ADAPASS” sistemi ile gerçekleşecektir.

Karşılaşmayı izleyecek olan “AŞILI” kişiler “BEYAZ RENKLİ ADAPASS KARTINI” gösterirken, “AŞISIZ VE PCR/ANTİJENLİ” kişiler ise “YEŞİL RENKLİ ADAPASS KARTINI” gösterecektir. “AŞISIZ VE PCR/ANTİJENLİ” kişilerin “72 SAAT” öncesinde testlerini yapması zorunludur.

Alınan karar doğrultusunda “ADAPASS” kartını göstermeyen kişilerin stada girişlerine kesinlikle izin verilmeyecektir.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız."