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Süper Kupa Cuma akşamı sahibini bulacak

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Süper Kupa Cuma akşamı sahibini bulacak
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Osman Uçaner Süper Kupa karşılaşması 16 Eylül 2022 Cuma akşamı, saat 19.00'da Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmada son AKSA Süper Lig ve Nicosia Group Kıbrıs Kupası şampiyonu Mağusa Türk Gücü ve Kıbrıs Kupası finalisti DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ karşı karşıya gelecek.
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