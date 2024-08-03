Süper Kupa Beşiktaş'ın

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 18. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş arasında oynandı.

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, ile Ziraat Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçtan 5-0 galip ayrılan Beşiktaş, Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Beşiktaş'a 'a kupayı getiren golleri, ikincisi penaltıdan olmak üzere 1. ve 80 dakikalarda Ciro Immobile, 53. dakikada Jonas Svensson, 90+1. dakikada Rafa Silva ve 90+2. dakikada Mustafa Hekimoğlu attı.

Galatasaray'dan Victor Nelsson, Mustafa Hekimoğlu'na yaptığı faulün ardından 87. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Beşiktaş, üçüncü kez şampiyon

Siyah-beyazlı takım, TFF Süper Kupa'yı üçüncü kez müzesine götürdü.

2006'daki ilk Süper Kupa organizasyonunda Galatasaray'ı yenerek şampiyon olan Beşiktaş, 2021 Süper Kupa'da ise Antalyaspor'u penaltılarla geçerek zafere ulaştı. Beşiktaş, son organizasyondaki Galatasaray galibiyetiyle üçüncü kez kupanın sahibi oldu.

İlk yarı

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği Turkcell Süper Kupa maçının ilk yarısı, siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş, maçın ilk dakikasında öne geçti. Svensson'un ileri şişirdiği topu savunmadaki Nelsson sektirince araya Immobile girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan İtalyan golcü, 23. saniyede meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

23. dakikada Rafa Silva'nın sağ taraftan kullandığı kornerde penaltı noktasında topla buluşan Al Musrati'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

34. dakikada Köhn'ün pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı ceza yayında bulunan Mertens'e aktardı. Belçikalı oyuncunun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ziyech, şutunu çekti ancak meşin yuvarlak Colley'den sekerek taca gitti.

45+1. dakikada Rafa Silva'nın sağdan ortasında topla buluşan Immobile, ceza sahası içi sol çaprazından bekletmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak bu pozisyonda üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

Ziraat Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa maçında Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

49. dakikada orta sahada aldığı topu derinlemesine Barış Alper Yılmaz'a atan Batshuayi, koşusuna devam etti. Ceza sahası içi sol kanatta meşin yuvarlağı kontrol eden Barış, iki rakibine rağmen pasını yay içinde Batshuayi'ye çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Mert, ayaklarıyla topu kornere çeldi.

53. dakikada Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Gedson Fernandes'in pasında sağ kanatta topla buluşan Rashica, ceza sahası içine doğru orta açtı. Abdülkerim Bardakcı'dan seken topu önünde bulan Svensson, altıpas çizgisi önünde şutunu çekti ve fileleri sarstı: 0-2

59. dakikada Gedson Fernandes'in pasında topla buluşan Rashica'nın ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda, kaleci Muslera topu çeldi.

63. dakikada Gedson Fernandes'in pasında topla buluşan Rafa Silva'nın ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda, kaleci Muslera iki hamlede topu kontrol etti.

81. dakikada Beşiktaş penaltıdan golü buldu. Immobile'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Gedson Fernandes, Abdülkerim Bardakcı'nın müdahalesi sonrası yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

Aynı dakika içinde penaltı atışını kullanan Immobile, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-3

90+1. dakikada Beşiktaş farkı dörde çıkardı. Onur Bulut'un pasında topla buluşan Salih Uçan pasında, Rafa Silva penaltı noktasında dokunduğu meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-4

90+2. dakikada Beşiktaş 5. golü attı. Rafa Silva'nın pasında topla buluşan Mustafa Hekimoğlu, ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 0-5

Müsabaka, Beşiktaş'ın 5-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.