Süper Kupa Beşiktaş'ın

Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan Turkcell Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak şampiyon oldu

2020-2021 Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş ile kupa finalisti Fraport TAV Antalyaspor, TFF Turkcell Süper Kupa maçında Katar’ın başkenti Doha’daki Ahmed Bin Ali Stadı'nda karşılaştı.

Beşiktaş 33. dakikada Atiba'nın golüyle öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısını siyah-beyazlılar 1-0 önde tamamladı.

Antalyaspor, 74. dakikada Atiba'nın kendi kalesine attğı golle eşitliği yakaladı.

Kalan sürede başka gol olmayınca Süper Kupa finalinde uzatmalara gidildi.

Uzatma devrelerinde de eşitlik bozulmadı ve Süper Kupa şampiyonunu belirlemek için penaltı atışlarına geçildi.

Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'u penaltı atışları sonunda 4-2 yenerek kupanın sahibi oldu.

