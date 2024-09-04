Süper Kupa Altınordu'nun

KKTC U-14 Ligi şampiyonu Çetinkaya, U-14 Türkiye Gelişim Ligi Şampiyonu Altınordu F.K. ile oynadığı Süper Kupa maçında Altınordu'ya 5-2 mağlup oldu.
İzmir’in Altınordu Kulübü’nün Metin Oktay Yerleşkesi’nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ise 3 – 2 Altınordu üstünlüğünde tamamlandı.
Karşılaşma sonunda her iki takıma kupaları Altınordu Kulübü Alt yapı sorumluları ile Çetinkaya Kulübü yöneticileri tarafından verildi.
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