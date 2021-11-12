Süper heyecan

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) AKSA Süper Ligde 13 ve 14 Kasım tarihlerinde oynanacak olan 9.Hafta bugün oynanacakmaçlarla başlayacak.
Lider Gönyeli ile Mesarya arasında Gönyeli Stadında oynanacak olan maçı Kerem Eran yönetecek. Program ve maçları yönetecek hakemler şöyle;
13 Kasım Cumartesi, Saat 14:30
Doğan Türk Birliği – Küçük Kaymaklı, Mete Adanır Stadı, Mehmet Sezener
Binatlı – YAK, Üner Berkalp Stadı, Serkan Şimşek
Cihangir – Lefke, Cihangir Stadı, Ali Özer
Göçmenköy – MAY, Atatürk Stadı, Turgay Misk
14 Kasım Pazar, Saat 14:30
Gönyeli – Mesarya, Gönyeli Stadı, Kerem Eran
GHE – MTG, Mete Adanır Stadı, Mustafa Öztugay
Hamitköy – BÜY, Esat Erdoğmuş Stadı, Utku Hamamcıoğlu
Dumlupınar – TOL, Dr Fazıl Küçük Stadı, Fehim DAYI
 
 
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