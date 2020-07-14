K-PET Süper Ligde bugün Play out hattını yakından ilgilendiren maçlar oynanacak. Günün kritik maçlarından olan Gönyeli – Hamitköy ve Çetinkaya – Binatlı maçlarını Fehim Dayı ile Kerem Eran yönetecek
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig'de 28. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Play out hattını yakından ilgilendiren Gönyeli Stadındaki Gönyeli – Hamitköy maçında Fehim Dayı düdük çalacak. Diğer kritik maç olan Atatürk Stadındaki Çetinkaya – Binatlı maçını Kerem Eran yönetecek. Şampiyon Mağusa Türk Gücü’nün ligden düşen Gençlik Gücü’nü konuk edeceği maçı Hakan Ünal yönetecek. Haftanın son maçı yarın akşam Göçmenköy ile Cihangir arasında oynanacak.