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Süper gün

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K-PET Süper Ligde bugün Play out hattını yakından ilgilendiren maçlar oynanacak. Günün kritik maçlarından olan Gönyeli – Hamitköy ve Çetinkaya – Binatlı maçlarını Fehim Dayı ile Kerem Eran yönetecek

Süper gün
14 Temmuz 2020 Salı 23:22

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig'de 28. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Play out hattını yakından ilgilendiren Gönyeli Stadındaki Gönyeli – Hamitköy maçında Fehim Dayı düdük çalacak. Diğer kritik maç olan Atatürk Stadındaki Çetinkaya – Binatlı maçını Kerem Eran yönetecek. Şampiyon Mağusa Türk Gücü’nün ligden düşen Gençlik Gücü’nü konuk edeceği maçı Hakan Ünal yönetecek. Haftanın son maçı yarın akşam Göçmenköy ile Cihangir arasında oynanacak.

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