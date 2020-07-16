Süper Dumlupınar

Yonpaş Dumlupınar, kaleci Türkkan’ın yıldızlaştığı maçta Bostancı Bağcıl’ı mağlup ederek, 2016 – 2017 sezonunda düştüğü Süper Lige 3 sezon sonra geri dönmüş oldu
Stat: Dr. Fazıl Küçük Stadı
Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Arif Malek Mehmet, Volkan Çelik
Yonpaş Dumlupınar: Türkkan, Abbas Osum.İsmail Tırlık, Hüseyin Kayalılar, Burak,Eyüp, Mert Güçlücan, Emre Soytürk, Hicabi Demir, Turgut Kaan, Özgür Ongun
Bostancı Bağcıl: Ahmet Vatansever, Ahmet Zaifoğlu, Arda, Kaan Savaşkan, Hasan(Kemal Solkanat), Mustafa, Zekai, Justice, Kemal Yılmazoğlu, Aziz (Doğukan), Cemal Cemsal
Necati KÜLAHLILAR
K-Pet Birinci Lig’den,K-PET Süper Ligeyükselmeyi hedefleyen Yonpaş Dumlupınar, play-out bölgesindeki Bostancı Bağcıl’ı konuk etti.
Karşılaşmayı Hüseyin Kayalılar’ın penaltı golüyle 1-0 kazanan Dumlupınar, lig ikincisi olarak Süper Lig’e çıkmayı garantiledi.
Kemal Solkanat ile penaltı vuruşundan yararlanamayan Bostancı Bağcıl ise 27 puanla play out hattının en alt basamağında kaldı.