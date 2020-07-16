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Süper Dumlupınar

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Yonpaş Dumlupınar, kaleci Türkkan’ın yıldızlaştığı maçta Bostancı Bağcıl’ı mağlup ederek, 2016 – 2017 sezonunda düştüğü Süper Lige 3 sezon sonra geri dönmüş oldu

Süper Dumlupınar
16 Temmuz 2020 Perşembe 23:08

Stat: Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Arif Malek Mehmet, Volkan Çelik

Yonpaş Dumlupınar: Türkkan, Abbas Osum.İsmail Tırlık, Hüseyin Kayalılar, Burak,Eyüp, Mert Güçlücan, Emre Soytürk, Hicabi Demir, Turgut Kaan, Özgür Ongun

Bostancı Bağcıl: Ahmet Vatansever, Ahmet Zaifoğlu, Arda, Kaan Savaşkan, Hasan(Kemal Solkanat), Mustafa, Zekai, Justice, Kemal Yılmazoğlu, Aziz (Doğukan), Cemal Cemsal

Necati KÜLAHLILAR

K-Pet Birinci Lig’den,K-PET Süper Ligeyükselmeyi hedefleyen Yonpaş Dumlupınar, play-out bölgesindeki Bostancı Bağcıl’ı konuk etti.

Karşılaşmayı Hüseyin Kayalılar’ın penaltı golüyle 1-0 kazanan Dumlupınar, lig ikincisi olarak Süper Lig’e çıkmayı garantiledi.

Kemal Solkanat ile penaltı vuruşundan yararlanamayan Bostancı Bağcıl ise 27 puanla play out hattının en alt basamağında kaldı.

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