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Sumudica yeniden Gaziantep'te

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Sumudica yeniden Gaziantep'te
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile prensipte anlaştı
Gaziantep FK, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktör Marius Sumudica ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Marius Sumudica ve teknik heyeti, 7 Eylül Perşembe (yarın) günü Gaziantep’e gelerek yönetim kurulumuzla son görüşmeleri gerçekleştirecektir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız".
Sumudica, daha önce 2019- 2020 ve 2020-2021 sezonunun bir bölümünde Gaziantep FK'da görev almıştı.
 
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