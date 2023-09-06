Sumudica yeniden Gaziantep'te

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile prensipte anlaştı

Gaziantep FK, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktör Marius Sumudica ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Marius Sumudica ve teknik heyeti, 7 Eylül Perşembe (yarın) günü Gaziantep’e gelerek yönetim kurulumuzla son görüşmeleri gerçekleştirecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız".

Sumudica, daha önce 2019- 2020 ve 2020-2021 sezonunun bir bölümünde Gaziantep FK'da görev almıştı.

