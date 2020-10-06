Sülün yeniden Mehmetçik’te

BTM Birinci Lige iddialı bir kadro ile girmeyi hedefleyen Mehmetçik yeni sezon kadrosunu oluşturmak için transferlere başladı.
Antrenör Kayhan Bulut’un istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Mehmetçik yönetimi, daha önce de takımda forma giyen Mehmet Sülün’ü yeniden kadrosuna kattı.
BTM İkinci Lig ekiplerinden Kumyalı’dan kiralan Mehmet Sülünü yeni sezonda stoper ve ön liberoda Mehmetçik’e katkı koyacak.
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