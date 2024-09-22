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Süleyman Göktaş Sezonu Aksa Ligleri 1. Hafta sonuçları

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Süleyman Göktaş Sezonu Aksa Ligleri 1. Hafta sonuçları
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AKSA SÜPER LİG
Doğan Türk Birliği - Cihangir:     3 – 1 
Göçmenköy - Mağusa T. Gücü: 1 – 2 
Karşıyaka - Alsancak Yeşilova  1 – 2
L. Gençler Birliği – Çetinkaya: 1 – 2
Lefke – Mesarya:                    2 – 1
Esentepe - Gönyeli                 1. – 0
T.H. Dumlupınar -  C.B Gençlik Gücü: 1 – 4
23 Eylül Pazartesi (Saat: 19.00)
Lefkoşa Atatürk Stadı / Yenicami - Miracle Değirmenlik (Fehim Dayı)
 
AKSA 1. LİG
Vadili - NorthernlandDipkarpaz :    1 – 3
Çanakkale - Türk Ocağı Limasol :  0 – 2
M. HacıaliYılmazköy – Binatlı:       2 – 0
Yalova - Hamitköy :                        2 – 2
Küçük Kaymaklı – AtollKozanköy: 1 – 1
Lapta – Maraş:                               5 – 1
ServeroğluGeçitkale – Mormenekşe: 2 – 1
Yeniboğaziçi – Düzkaya:                 2 – 2
 
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