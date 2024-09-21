Süleyman Göktaş Sezonu 1. Hafta günün sonuçları

AKSA SÜPER LİG
Doğan Türk Birliği - Cihangir: 3 – 1
Göçmenköy - Mağusa T. Gücü: 1 – 2
Karşıyaka - Alsancak Yeşilova 1 – 2
L. Gençler Birliği – Çetinkaya: 1 – 2
Lefke – Mesarya: 2 – 1
22 Eylül Pazar(Saat 16.30)
Esentepe Erdal Barut Stadı / Esentepe - Gönyeli (Ali Özer)
Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı / Tremeşeli H. Dumlupınar - ChinaBazaar Gençlik Gücü (Mustafa Öztugay)
23 Eylül Pazartesi (Saat: 19.00)
Lefkoşa Atatürk Stadı / Yenicami - Miracle Değirmenlik (Fehim Dayı)
AKSA 1. LİG
Vadili - NorthernlandDipkarpaz : 1 – 3
Çanakkale - Türk Ocağı Limasol : 0 – 2
M. HacıaliYılmazköy – Binatlı: 2 – 0
22 Eylül Pazar(Saat 16.30)
Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı / Yalova - Hamitköy (Burak Mandıralı)
Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı / Küçük Kaymaklı - AtollKozanköy (Ferhat Tuna)
Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı / Lapta - Maraş (Emre Öztaşlı)
Geçitkale Stadı / ServeroğluGeçitkale - Mormenekşe (Hüseyin Eyyüpler)
Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı / Yeniboğaziçi - Düzkaya (İsmail Ercan)
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