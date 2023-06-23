Şükrü ve Hüseyin bonservisli olarak Değirmenlik'te

Futbol Birinci Lig temsilcisi Miracle Değirmenlik iç transferde önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu bağlamda Esentepe’den kiralık olarak Miracle Değirmenlik takımında forma giyen Şükrü Erdoğan ve Hüseyin Deynekli’yi bonservisli olarak kadrosuna dahil eden Miracle Değirmenlik önemli iki oyuncunun transferini daha gerçekleştirmiş oldu. Bugün sabah Esentepe kulüp başkanı İbrahim BeyazBayram ile bir araya gelen Hakan Törehan, çok iyi geçen görüşme sonrasında anlaşma sağlayarak iki oyuncunun bonservisi konusunda anlaşma sağladı.

