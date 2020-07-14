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Şuayip Çelme yönetimi görev dağılımı yaptı

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Şuayip Çelme başkanlığındaki Akova yönetim kurulu ilk toplantısında görev dağılımı yaparken, Cengiz Ozaner ile Hüseyin Çavuş Kelle, fahri başkan oldular

Şuayip Çelme yönetimi görev dağılımı yaptı
14 Temmuz 2020 Salı 23:19

Akova’da geçtiğimiz hafta yapılan genel kurulda başkanlığa getirilen Şuayip Çelme başkanlığındaki Akova yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı.

Şuayip Çelme başkanlığındaki Akova yönetim kurulu ilk toplantısında görev dağılımı yaparken, 1. Asbaşkan Salih Serkan, 2. Asbaşkan Özgür Biçenleroğlu, Tahsildar Mesut Babayit, sekreter Cem Ozaner, sporcu sorumluları Aziz Çelebiaziz ile Barış Ünüvardır, faal üyeler Özdem Şuayipoğlu – Halil Özçoban – Erkan Çakır – Ahmet Aköz – Hasan Çakır oldu.Kulübün fahri başkanları ise Cengiz Ozaner ile Hüseyin Çavuş Kelle oldu.

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