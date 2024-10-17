Suat Erosal’a 21 gün hak mahrumiyeti

KTFF Disiplin Kurulu Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Yönetim Kurulu tarafından DS-3/2024-2025 sayılı karar ile China Bazaar Gençlik Gücü TSK – Doğan Türk Birliği karşılaşmasıyla ilgili KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilen hususlar kurul tarafından görüşülüp aşağıdaki şekilde karar verildi:

“AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan China Bazaar Gençlik Gücü TSK – Doğan Türk Birliği karşılaşmasında Disiplin Talimatının 41. Maddesini ihlal eden China Bazaar Gençlik Gücü TSK yönetici Suat Erosal’ın gözlemci raporlarına göre hakeme yönelik yoğun itiraz ve küfürlerde bulunduğu, keza hakemin üzerine yürüdüğü tespit edilmiştir. Konu mesele ile ilgili China Bazaar Gençlik Gücü TSK Başkanı Osman Karamanlı kurul huzurunda sözlü savunma yapmış olup, yöneticisi adına özür dilemiş ve mülayim davranılmasını talep etmiştir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde Suat Erosal’ın Disiplin Talimatının 41(1)’i ihlal ettiğine bulgu yapar 41(1)(b) uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti cezası almasına oy birliği ile karar verildi.”

