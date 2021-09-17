Stefan Kuntz, Türkiye yolunda

Almanya Futbol Federasyonu (DFB), Türkiye için Stefan Kuntz'a izin verdi. Kuntz'un sözleşmesi Türkiye A Milli Futbol Takımıyla anlaşması halinde oy birliğiyle sonlandırılacak. Bu gelişme sonrası gözler TFF'ye çevrildi

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Şenol Güneş ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktör arayışları sürüyor. Almanya U21 Takımı'nı çalıştıran Stefan Kuntz'un milli takımın başına geçmesi bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Alman teknik adam ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu gelişmeler sonrası Alman Futbol Federasyonu (DFB), Stefan Kuntz'un sözleşmesini oy birliğiyle sonlandırma kararı aldı.

Almanya Futbol Federasyonu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Türkiye Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü olarak çalışmayı kabul etmesi halinde, oy birliğiyle Stefan Kuntz'un Almanya 21 Yaş Altı teknik direktörü olarak mevcut sözleşmesinin sonlandırılmasına karar verdi." bilgisini paylaştı.

DFB, "Stefan Kuntz'un Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'ndaki başarısı ve Türkiye ile olan özel ilişkisi nedeniyle, DFB, Kuntz'un bir sonraki kariyer kararını engellemek istemiyor. Sözleşmeden erken ayrılma olasılığı, Alman ve Türk futbolu arasındaki dostluğun bir simgesidir." ifadesini kullandı.

Bu gelişme sonrası gözler bir kez daha Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF)