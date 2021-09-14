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Statlara girişler hangi şartlarda olacak?

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Statlara girişler hangi şartlarda olacak?

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'ndan lig öncesi statlara girişlerle ilgili açıklama yaptı. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda statlara girişlerdeki uygulama ile ilgili detaylı bilgi verildi.

Açıklama şöyle;

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 11 Eylül 2021 tarihinde aldığı karar doğrultusunda futbolu ilgilendiren durumlar aşağıdaki gibidir.

  • Stadyumlara girişlerde kesinlikle aşısız kişiler stada alınmayacaktır.
  • Stadyumlara girecek olan aşılı kişilerin 7 günlük PCR / Antijen testi yaptırması zorunludur.
  • Girişler AdaPass üzerinden olacaktır ve 18 yaş altında Adapass zorunluluğu yoktur.
  • Takım sporu yapan sporcular 14 günde bir PCR/Antijen testi yapacaktır.
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