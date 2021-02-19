"Sporda hastalık bulaşma riski çok az"

Sedat Devecioğlu kapanma süreci sonrasında takım sporlarına antrenman izni verilmesi gerektiğini açıklarken, “Açık havada yapılan sporlarda hastalık bulaşma riski çok daha azdır.” ifadelerini kullandı

Yonpaş Dumlupınar teknik direktörü Sedat Devecioğlu kapanma süreci sonrasında takım sporlarına antrenman izni verilmesi gerektiğini açıkladı.

Sedat Devecioğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Saha antrenmanlarına son verdikten sonra futbolculara 3 haftalık çalışma programı verdik. Bu geçiş dönemini bu programa göre çalışarak geçirecekler.

Bakanlar Kurulu spor yapma izni verdikten sonra antrenmanlara Yonpaş Dumlupınar olarak yeniden başlayacağız. Sonuçta bir hastalığın sahada bulaşabilmesi kolay değildir. Kapalı alana girmeden, açık havada yapılan sporlarda hastalık bulaşma riski çok daha azdır.

Temizlik ve hijyen kurallarına uyulur ve antrenmanlara aynı araba ile gidilip gelinmezse, bir problem yaşanmaz. Biz ilk süreçte tüm kurallara uyduk.

Bireysel değil takım sporlarına antrenman izni verilmelidir. Hali hazırda lig organizasyonları yapan federasyonlar vardır. Onlara da izin verilmelidir.

Yonpaş Dumlupınar olarak sezonun başlangıç tarihine göre de salon çalışmaları ile yeni sezon hazırlıklarına başlayacağız.”

