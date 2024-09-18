Spor yazarlarına değişen futbol oyun kuralları anlatıldı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği – Merkez Hakem Kuruluişbirliğinde eğitim semineri düzenlendi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (KTFF MHK) ile işbirliğinde eğitim semineri düzenledi.2024 – 2025 futbol sezonu ile ilgili olarak değişen futbol oyun kurallarına yönelik olan eğitim semineri, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Özcan Özcanhan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.Değişen futbol oyun kuralları eğitim seminerini, Merkez Hakem Kurulu üyeleri Derviş Atakan ile Niyazi Nizam verdiler.KTSYD'nin 40 üyesinin ve MHK başkanı Abdullah Özsusuzlu'nun da katıldığı eğitim semineri sonunda Niyazi Nizam ve Derviş Atakan'a teşekkür plaketleri verildi. Teşekkür plaketlerini KTSYD Başkanı Necati Özsoy, yönetim kurulu üyesi Soydan Sakallı ve MHK Başkanı Abdullah Özsusuzlu verdiler. Plaket takdimi sonrasında ise toplu fotoğraf çekimi yapıldı.