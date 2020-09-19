"Spor yapma özgürlüğümüz elimizden alınmasın"

Futbolcular Derneği, “Önceliğimiz sağlıktır. Ancak spor yapma özgürlüğümüzün elimizden alınmasını kesinlikle istemiyoruz. Olmazsa olmaz PCR testlerinin her hafta başı yapılması şartı ile futbolumuzun en kısa sürede tekrar başlamasını talep ediyoruz.” açıklamasını yaptı

Futbolcular Derneği yönetim kurulu, gerçekleştirdiği anket ve yönetim kurulu toplantısından sonra futbola 1 yıl ara verilmesi gündemine yönelik açıklamalarda bulundu.

Futbolcular Derneğinin açıklaması şöyle:

“Değerli Futbolseverler,

Son günlerde ülkede yaşanan yerel vaka artışı ve ülkemizin içinde bulunduğu sağlık sıkıntısındandolayı yapılamayan antrenmanlar, sonrasında sezonun başlayamama ihtimali ve en son 1 yılfutbol liglerinin ertelenmesi düşüncesi bizleri ciddi şekilde düşündürmektedir.

Göz önünde bulundurduğumuz şartlarda elbette ki bizlerin de önceliğimiz: “Sağlıktır."Ancak dünyada yaşanan bu süreçte bu virüsle yaşamak zorunda olduğumuzu ve spor yapma

özgürlüğümüzün bu sebeple elimizden alınmasını biz futbolcular olarak kesinlikle istemiyoruz.Alınacak olacak yanlış bir kararın yaklaşık 7000 kişinin gerek hobi, gerek sportif faaliyetlerinin,gerekse maddi bir yan gücünü elinden alınacak olması da işin başka bir vahim boyutudur.

Futbolcular Derneği olarak olmazsa olmaz PCR testlerinin her hafta başı yapılması şartı ile

futbolumuzun en kısa sürede tekrar başlamasını talep ediyoruz.Diğer alınacak önlemler tüm paydaşlar ile yapılacak toplantılar ve ortak kararlar ile üretilmeli ve en azrisk ortamı sağlanmalıdır düşüncesindeyiz.

Gerek hükümetimizin gerekse futbol federasyonumuzun futbol oynanması açısından gereken şartlarıyerine getirmesini ümit ederek futbolumuzun devam etmesi için biz futbolcular olarak gereken tümfedakarlıklarda da bulunabileceğimizin bilinmesini isteriz.

Diğer paydaşlarında yaptıkları açıklamalarla bu düşünce içerisinde olduklarını göz önünde bulundurarak hükümetimiz ve futbol federasyonunun da bu şekilde karar üreteceğinden şüphemizyoktur. “EN AZ RİSK, EN ERKEN ZAMANDA FUTBOL!”



