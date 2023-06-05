Spor Toto Süper Lig'de perde kapanıyor

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu, 6 Haziran Salı ve 7 Haziran Çarşamba günü oynanacak son hafta maçlarıyla tamamlanacak. Galatasaray'ın sezonu şampiyon tamamladığı ligde, sezonu 2. bitirecek takımla küme düşecek son ekip netleşecek

Galatasaray'ın şampiyon tamamladığı ligin son haftasında, sezonu ikinci bitirecek takım ile küme düşecek son ekip de belli olacak.

Şampiyonluğa ulaşan 85 puanlı Galatasaray ile son hafta öncesi averajla ikinci sırada yer alan 77 puanlı Fenerbahçe, rakipleri AtakaşHatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi dolayısıyla hükmen galip sayılacak.

Ligde averajla üçüncü sırada bulunan 77 puanlı Beşiktaş ise son maçında 7 Haziran Çarşamba günü Arabam.com Konyaspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlı ekip, Konyaspor'u yendiği takdirde, ligi sezon içindeki maçlarda üstün olduğu Fenerbahçe'nin önünde ikinci sırada tamamlayacak.

Son haftada HangiKrediÜmraniyespor'un ardından ligden düşen ikinci takım da netleşecek. Ligde 38 puanla 15'inci sırada bulunan İstanbulspor ile 37 puanla 16'ncı durumda yer alan BitexenGiresunspor arasında kümede kalma mücadelesi yaşanıyor.

İstanbulspor son haftada HangiKrediÜmraniyespor, BitexenGiresunspor da Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Son hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son hafta maçlarının programı şöyle:

6 Haziran Salı:

17.00 Demir Grup Sivasspor-YukatelKayserispor (Sivas 4 Eylül)

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Nef)

20.00 MedipolBaşakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

7 Haziran Çarşamba:

20.00 BitexenGiresunspor-Fraport TAV Antalyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 İstanbulspor-HangiKrediÜmraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 MKE Ankaragücü-Adana Demirspor (Eryaman)

20.00 Beşiktaş-Arabam.com Konyaspor (Vodafone Park)

