"Spor Dairesi, sahalarımızı çocuklarımıza açmıyor"

Ersan Karataş ve Evren Mannaş, Spor Dairesine tepki gösterirlerken, “Atatürk Stadını çocuklarımıza kapatan, çocuklarımızın futbol oynaması için sahayı çocuklarımıza açmayan Spor Dairesi müdürü Fuat Tek’i protesto ediyoruz.” açıklamasını yaptı

Lefkoşa Türk Belediyesi ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun organize ettiği Lefkoşa Kupasında kriz yaşanıyor.

Göçmenköy ve Hamitköy kulüplerinin yarın saat 16.30'da oynayacağı Göçmenköy – Hamitköymaçının Atatürk Stadına alınmasını istedi. U 20 takımlarının katılımı ile düzenlenen kupada oynanması gereken Göçmenköy – Hamitköy maçının Antrenman Sahasından, Atatürk Stadına alınmamasını protesto eden iki kulüp başkanı Ersan Karataş ve Evren Mannaş maça çıkmama kararı alırlarken, Spor Dairesine büyük tepki gösterdiler.

Başkanlar açıklamalarında “Konser dahil birçok spor dışı organizasyona Atatürk Stadını açan Spor Dairesi, sıra kendi çocuklarımızın sahada futbol oynamasına gelince, sahayı çocuklarımıza açmıyor. Atatürk Stadını çocuklarımıza kapatan Spor Dairesini müdür Fuat Tek’i protesto ediyoruz.Telefonlarımızı açma nezaketini bile göstermeyen Fuat Tek’e tepkimiz büyüktür.”

