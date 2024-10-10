Spor basınından gol yağmuru

KTSYD Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 2. Maçlar oynandı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) geleneksel olarak düzenlediği Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 2. Maçlar dün akşam oynandı. Gönyeli Halı Sahasında gerçekleşen turnuvada medya çalışanları 4 kurumda mücadele ediyorlar.

Kutlay Malek’in yönettiği karşılaşmalar heyecanlı ve eğlenceli bir şekilde devam ediyor.

ÇARŞAMBA AKŞAMKİ SONUÇLAR

BRT-YENİDÜZEN: 10-4

GELENGÜL-TRİBÜN: 5-4

16 EKİM ÇARŞAMBA

SAAT 19.00 BRT-TRİBÜN

SAAT 20.00 YENİDÜZEN-GELENGGÜL

