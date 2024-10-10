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Spor basınından gol yağmuru

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KTSYD Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 2. Maçlar oynandı

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Spor basınından gol yağmuru
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) geleneksel olarak düzenlediği Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 2. Maçlar dün akşam oynandı. Gönyeli Halı Sahasında gerçekleşen turnuvada medya çalışanları 4 kurumda mücadele ediyorlar.
Kutlay Malek’in yönettiği karşılaşmalar heyecanlı ve eğlenceli bir şekilde devam ediyor.
ÇARŞAMBA AKŞAMKİ SONUÇLAR
BRT-YENİDÜZEN: 10-4
GELENGÜL-TRİBÜN: 5-4
16 EKİM ÇARŞAMBA
SAAT 19.00 BRT-TRİBÜN
SAAT 20.00 YENİDÜZEN-GELENGGÜL
 
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