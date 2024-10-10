Spor basınından gol yağmuru

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) geleneksel olarak düzenlediği Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 2. Maçlar dün akşam oynandı. Gönyeli Halı Sahasında gerçekleşen turnuvada medya çalışanları 4 kurumda mücadele ediyorlar.
Kutlay Malek’in yönettiği karşılaşmalar heyecanlı ve eğlenceli bir şekilde devam ediyor.
ÇARŞAMBA AKŞAMKİ SONUÇLAR
BRT-YENİDÜZEN: 10-4
GELENGÜL-TRİBÜN: 5-4
16 EKİM ÇARŞAMBA
SAAT 19.00 BRT-TRİBÜN
SAAT 20.00 YENİDÜZEN-GELENGGÜL
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