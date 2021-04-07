"Soysuzların değil, bizim hissettiklerimiz önemli"

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Kıbrıs Türk toplumunun lideri Dr. Fazıl Küçük'e sarf edilen çirkin sözleri kınadı.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu söz konusu sözlerden dolayı bir görsel paylaşırken, Liderimizi halkın omuzlara aldığı bir fotoğraf paylaşıp, “Ahlaksız ve soysuzların ne dediği değil, bizim hissettiklerimiz önemlidir.” ifadelerini kullandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.