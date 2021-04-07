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"Soysuzların değil, bizim hissettiklerimiz önemli"

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"Soysuzların değil, bizim hissettiklerimiz önemli"
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Kıbrıs Türk toplumunun lideri Dr. Fazıl Küçük'e sarf edilen çirkin sözleri kınadı.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu söz konusu sözlerden dolayı bir görsel paylaşırken, Liderimizi halkın omuzlara aldığı bir fotoğraf paylaşıp, “Ahlaksız ve soysuzların ne dediği değil, bizim hissettiklerimiz önemlidir.” ifadelerini kullandı.
 
 
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