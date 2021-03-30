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Soykurt: Yükleme antrenmanlarından kaçınılmalı

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Hamitköy kulüp doktoru Mustafa Soykurt, “Sporcular bireysel antrenman yapma şansı yakaladılar. Bu antrenmanlar sezon hazırlıklarına hazırlık antrenmanları olmalıdırlar. Bu dönemde yükleme antrenmanlarından kaçınılmalıdır.” açıklamasını yaptı

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Soykurt: Yükleme antrenmanlarından kaçınılmalı
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K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’ün kulüp doktoru Mustafa Soykurt, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun Mayıs’ta antrenmanlara, Eylül’de ise sezona başlanacağı açıklamaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Takım ve futbolcuların yapması gerekenlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Mustafa Soykurt’un açıklamaları şöyle:
“Futbolcular uzun bir süredir maç ve antrenmanlardan uzak kaldılar. Sokağa çıkma yasakları ve salonların da kapalı olması nedeniyle bireysel olarak da çalışamadılar.
Şimdi sokağa çıkma yasakları gevşetildi. Salonlar da açıldı. Sporcular bireysel antrenman yapma şansı yakaladılar. Ancak bu antrenmanlar yapılırken, hafif tempoda yapılmalıdır. Bir an önce form tutma düşüncesi ile yapılmamalıdır.
Bu antrenmanlar sezon hazırlıklarına hazırlık antrenmanları olmalıdırlar. Aksi durumda istenmedik sakatlıklar yaşanabilir. Bu dönemde yükleme antrenmanlarından kaçınılmalı ve bir program dahilinde çalışılmalıdır.”
 
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