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Soykurt, Hamitköy futbolcularının yanında

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Soykurt, Hamitköy futbolcularının yanında
K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’ün takım fizyoterapisti Mustafa Soykurt, antrenman ve hazırlık maçlarını sürdüren Hamitköy futbolcularının sürekli yanında olup, onlara gerekli müdahaleleri yapıyor.
Mustafa Soykurt, Hamitköy’ün 3-2 kazandığı son hazırlık maçı olan Yenicami maçının devre arasında takımın genç yıldızlarından İbrahim Güler’e devre arasında enerji yüklemesi yaparken, genç futbolcu ikinci devrede daha etkili bir performans sergiledi.
Mustafa Soykurt, sakatlanan kaleci Tolga Nergiz’e de ilk müdahaleyi yaparken, genç kalecinin oyunda kalmasını sağladı.
 
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